Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что доволен победой над «Зенитом» в лиге ВТБ.

«Мне понравилась игра, хороший уровень, динамично. Полный стадион – атмосферно. ЦСКА выдал рекордную серию без поражений. Конечно, рано или поздно любая серия закончится, но мне бы хотелось, чтобы эта серия продолжалась подольше. ЦСКА пока что выглядит сильнее всех в Единой лиге ВТБ, но есть еще несколько топовых команд – тот же « », – сказал Поздняков.

Армейцы выиграли первый этап сезона Лиги ВТБ с показателями 22-0. Это самая длинная победная серия за всю историю турнира.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров