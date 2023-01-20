Станислав Поздняков: «Мне бы хотелось, чтобы серия ЦСКА в Лиге ВТБ продолжалась подольше»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что доволен победой ЦСКА над «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«Мне понравилась игра, хороший уровень, динамично. Полный стадион – атмосферно. ЦСКА выдал рекордную серию без поражений. Конечно, рано или поздно любая серия закончится, но мне бы хотелось, чтобы эта серия продолжалась подольше. ЦСКА пока что выглядит сильнее всех в Единой лиге ВТБ, но есть еще несколько топовых команд – тот же «Зенит», – сказал Поздняков.
Армейцы выиграли первый этап сезона Лиги ВТБ с показателями 22-0. Это самая длинная победная серия за всю историю турнира.
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