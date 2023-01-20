Алексей Швед повторил рекорд сезона Лиги ВТБ по количеству передач за игру

Теги ЦСКА Алексей Швед Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Самара Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед показал впечатляющую результативность в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (100:80).

34-летний баскетболист набрал 24 очка за 32 минуты на площадке, реализовав 8 из 16 бросков с игры (6-13 из-за дуги). Также он совершил 16 передач и повторил рекорд сезона Лиги ВТБ по данному показателю.

Ранее 16 передач за одну встречу удалось совершить разыгрывающему «Зенита» Томасу Эртелю. Он сделал это 24 ноября в матче против «Самары» (93:65).

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3 комментария

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Vagner01
Красавец Леха! Это вам не с Самарой рекорды ставить!
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Эразм
Чемпионат водокачки за счет госбюджета...
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Aleksey Novikov
Состав слабее чем при Итудисе, а игра лучше. Без Евролиги не понять силу Команды
+1
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