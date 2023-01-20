Алексей Швед повторил рекорд сезона Лиги ВТБ по количеству передач за игру

Защитник ЦСКА Алексей Швед показал впечатляющую результативность в матче лиги ВТБ против « » (100:80).

34-летний баскетболист набрал 24 очка за 32 минуты на площадке, реализовав 8 из 16 бросков с игры (6-13 из-за дуги). Также он совершил 16 передач и повторил рекорд сезона Лиги ВТБ по данному показателю.

Ранее 16 передач за одну встречу удалось совершить разыгрывающему «Зенита» Томасу Эртелю. Он сделал это 24 ноября в матче против «Самары» (93:65).

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