Хави Паскуаль: «Пока «Зенит» не заслуживает быть наравне с ЦСКА»

Главный тренер « » после поражения от ЦСКА (80:100) в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Очевидно, что они во второй половине сыграли гораздо лучше. Мы попросту не смогли выдерживать заданный ритм, особенно в третьей четверти. Не сказать, что мы плохо играли в нападении, мы набрали 25 очков на отрезке, но соперники набрали 33.

Считаю, что этот матч не должен был завершиться с разницей в 20 очков. Но когда мы стали явно уступать, команда потеряла дух борьбы. Думаю, справедливее была бы разница очков в 10. Но такова реальность. Сейчас ничего не проиграно. Пока мы не заслуживаем быть наравне с ЦСКА. У нас есть еще достаточно времени, чтобы улучшить игру», – заявил Паскуаль.

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