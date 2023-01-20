Эмил Райкович – о «+20» с «Зенитом»: «Мы должны ценить такие моменты и стараться играть так же дальше»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил игроков своей команды за игру во второй половине матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (100:80). После первой половины встречи команды шли вровень – 43:43.

«Это была классная игра, и болельщики, которые смотрели ее в зале или по телевизору, наверняка получили удовольствие. Обе команды играли здорово, но мы – лучше, особенно во второй половине. Согласен с тренером Паскуалем, который сказал, что они не заслуживали уступить 20 очков – реальная разница была не так велика. Но это не отнимает заслуг наших игроков.

То, как мы играли во второй половине… Мы должны ценить такие моменты и стараться играть так же дальше. Сейчас завершилась только первая часть сезона, и в конце концов, будет важен только тот результат, который будет показан на финише. Мы продолжим тренироваться и улучшать свою игру», – сказал Райкович.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
Одно слово-молодцы! Продолжайте победную серию!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий