Эмил Райкович – о «+20» с «Зенитом»: «Мы должны ценить такие моменты и стараться играть так же дальше»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович похвалил игроков своей команды за игру во второй половине матча лиги ВТБ против « » (100:80). После первой половины встречи команды шли вровень – 43:43.

«Это была классная игра, и болельщики, которые смотрели ее в зале или по телевизору, наверняка получили удовольствие. Обе команды играли здорово, но мы – лучше, особенно во второй половине. Согласен с тренером Паскуалем, который сказал, что они не заслуживали уступить 20 очков – реальная разница была не так велика. Но это не отнимает заслуг наших игроков.

То, как мы играли во второй половине… Мы должны ценить такие моменты и стараться играть так же дальше. Сейчас завершилась только первая часть сезона, и в конце концов, будет важен только тот результат, который будет показан на финише. Мы продолжим тренироваться и улучшать свою игру», – сказал Райкович.

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