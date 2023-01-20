«Гризлис» – лидеры НБА по эффективности за последние 10 матчей. У «Санз» худшая атака, у «Мавс» – защита

« » имеет лучший совокупный показатель эффективности в НБА за последние 10 матчей. «Гризлис» демонстрируют лучшую защиту в лиге и продлили победную серию до 11 игр.

Самое эффективное нападение показывают еще две команды из топ-3 Запада – « » и «Сакраменто». « » имеет вторую оборонительную эффективность в НБА, но в отсутствие травмированного плохо действуют в атаке.

«Финикс» проиграл 8 из 10 последних матчей. «Санз» демонстрируют худшее нападение в лиге. « » завершил отрезок с результатом 4-6, показав при этом наименее эффективную защиту.

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