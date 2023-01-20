«Гризлис» – лидеры НБА по эффективности за последние 10 матчей. У «Санз» худшая атака, у «Мавс» – защита
«Мемфис» имеет лучший совокупный показатель эффективности в НБА за последние 10 матчей. «Гризлис» демонстрируют лучшую защиту в лиге и продлили победную серию до 11 игр.
Самое эффективное нападение показывают еще две команды из топ-3 Запада – «Денвер» и «Сакраменто». «Бруклин» имеет вторую оборонительную эффективность в НБА, но в отсутствие травмированного Кевина Дюрэнта плохо действуют в атаке.
«Финикс» проиграл 8 из 10 последних матчей. «Санз» демонстрируют худшее нападение в лиге. «Даллас» завершил отрезок с результатом 4-6, показав при этом наименее эффективную защиту.
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