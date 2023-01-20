Стеф Карри: «В «Уорриорз» 4 игрока могут набрать 50 очков за игру»

Разыгрывающий « » прокомментировал увеличение индивидуальной результативности в НБА за последние годы.

«Когда мы говорим о выступлениях с 50 очками, мы все равно имеем в виду определенных игроков. Всегда найдутся парни, которые прыгнули выше головы и набрали 50 очков, но по большей части речь идет о Дэйме, , Кей Ди, . Это скореры, которые постоянно владеют мячом. Они чрезвычайно талантливы, мастеровиты, опытны и знают, как показывать элитный уровень результативности в НБА.

Во многом это происходит из-за того, что сейчас в лиге большое количество талантливых парней. Например, в нашей команде есть четыре игрока, которые действительно могут набрать 50 очков за игру. Не знаю, есть ли в каждой команде столько, но это говорит о высоком уровне мастерства.

Игра сильно изменилась из-за количества трехочковых, некоторые правила изменились за эти годы, но набрать 50 очков по-прежнему сложно. Просто теперь больше парней способны на это. Уровень мастерства находится на таком уровне, что такие выступления уже не являются чем-то необычным», – сказал .

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?