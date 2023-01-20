Известный тренер, ныне эксперт обратил внимание на большое количество травм в современной .

Ван Ганди посетовал на то, что прогресс медицины и смягчение календаря НБА не помогают нынешним игрокам, хотя в 90-е баскетболисты справлялись в более сложных условиях.

Звездный форвард «Нетс» отреагировал на пост, написав в ответ «Stan spittin». 63-летний экс-тренер подумал, что баскетболист написал «это плевок от Стэна», и прояснил свою позицию.

«Нет. Это не критика игроков. Я пытаюсь сказать, что мы делаем что-то не так в процессе подготовки баскетболистов. Понятно, что когда кто-то падает вам на ногу, как это было недавно с тобой, то тут ничего не поделаешь. Но я говорю про все эти проблемы с паховыми мышцами, подколенными сухожилиями и подобные вещи. Это случается слишком уж часто», – написал Ван Ганди.

«Да я согласен с тобой, Стэн, лол», – отреагировал Дюрэнт.

Один из пользователей написал Ван Ганди, что «spittin» на сленге означает «говорить факты».

«Понятия не имел», – написал Стэн.

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