Звездный форвард «Нетс» не смог доиграть матч с «Хит» (102:101) из-за травмы колена, которую он получил под занавес третьей четверти.

По словам главного тренера « » Жака Вона, в понедельник Кевину сделают МРТ.

Травма случилась за 1:05 до конца третьей четверти, когда свингмен «Хит» прорвался под кольцо и был заблокирован Беном Симмонсом. Батлер упал на колено Дюрэнта, который в этом эпизоде также потерял кроссовку и оказался на паркете.

Кевин в воскресенье набрал 17 очков, 5 подборов и 2 передачи за 30 минут. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.

В январе 2022 года Дюрэнт получил растяжение связки колена и пропустил полтора месяца.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand