Кевин Дюрэнт пройдет МРТ-обследование в связи с травмой колена
Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт не смог доиграть матч с «Хит» (102:101) из-за травмы колена, которую он получил под занавес третьей четверти.
По словам главного тренера «Бруклина» Жака Вона, в понедельник Кевину сделают МРТ.
Травма случилась за 1:05 до конца третьей четверти, когда свингмен «Хит» Джимми Батлер прорвался под кольцо и был заблокирован Беном Симмонсом. Батлер упал на колено Дюрэнта, который в этом эпизоде также потерял кроссовку и оказался на паркете.
Кевин в воскресенье набрал 17 очков, 5 подборов и 2 передачи за 30 минут. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.
В январе 2022 года Дюрэнт получил растяжение связки колена и пропустил полтора месяца.
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