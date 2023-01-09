Кевин Дюрэнт пройдет МРТ-обследование в связи с травмой колена

Теги травмы Майами Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт не смог доиграть матч с «Хит» (102:101) из-за травмы колена, которую он получил под занавес третьей четверти.

По словам главного тренера «Бруклина» Жака Вона, в понедельник Кевину сделают МРТ.

Травма случилась за 1:05 до конца третьей четверти, когда свингмен «Хит» Джимми Батлер прорвался под кольцо и был заблокирован Беном Симмонсом. Батлер упал на колено Дюрэнта, который в этом эпизоде также потерял кроссовку и оказался на паркете.

Кевин в воскресенье набрал 17 очков, 5 подборов и 2 передачи за 30 минут. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.

В январе 2022 года Дюрэнт получил растяжение связки колена и пропустил полтора месяца.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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6 комментариев

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maryat
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Ну не могло у нетс всё идти так идеально. Кеше здоровья
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GrafGiovanni
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Ответ Cash_flow
Чушь какую-то написал с утра пораньше
Первый рабочий день после праздников, можно понять
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Paul Garder
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Гг
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Cash_flow
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Ответ Геннадий Горбан
Какая же всё таки разница между футболом и американским спиртом.В футболе травма всегда страшна а у америкосов всё до плей-офф это по сути товарняки
Чушь какую-то написал с утра пораньше
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AEZAKMI228
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Ответ Геннадий Горбан
Какая же всё таки разница между футболом и американским спиртом.В футболе травма всегда страшна а у америкосов всё до плей-офф это по сути товарняки
нетс без кд даже в ПО не попадут
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Геннадий Горбан
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