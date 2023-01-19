Кайри Ирвинг восстановился после травмы и сыграет против «Санз»

Разыгрывающий « » примет участие в сегодняшнем матче против « ».

Звездный баскетболист пропустил игру против « » (98:106) во вторник из-за болей в правой икроножной мышце.

На данном этапе «Нетс» играют без другой звезды , который восстанавливается после растяжения связки колена.

В нынешнем сезоне Ирвинг провел 32 матча, набирая в среднем 25,6 очка, 4,8 передачи и 4,8 подбора.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит