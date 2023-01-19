Кайри Ирвинг восстановился после травмы и сыграет против «Санз»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг примет участие в сегодняшнем матче против «Финикса».
Звездный баскетболист пропустил игру против «Сан-Антонио» (98:106) во вторник из-за болей в правой икроножной мышце.
На данном этапе «Нетс» играют без другой звезды Кевина Дюрэнта, который восстанавливается после растяжения связки колена.
В нынешнем сезоне Ирвинг провел 32 матча, набирая в среднем 25,6 очка, 4,8 передачи и 4,8 подбора.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
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