Стэн Ван Ганди: «Количество травм и пропущенных матчей растет. Что-то не так!»

Известный тренер, ныне эксперт обратил внимание на большое количество травм в современной НБА.

«В 90-х годах в командах НБА были только тренер по физподготовке и тренер по силовой подготовке, они чаще и усерднее тренировались и чаще играли два дня подряд.

В наше время у команд есть огромный штат врачей и сотрудников, отвечающих за показатели, они ценят отдых больше, чем тренировки. Тем не менее количество травм и пропущенных матчей растет. Что-то не так!» – написал Ван Ганди.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит