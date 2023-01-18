Стэн Ван Ганди: «Количество травм и пропущенных матчей растет. Что-то не так!»

Теги травмы НБА Стэн Ван Ганди Баскетбол

Известный тренер, ныне эксперт Стэн Ван Ганди обратил внимание на большое количество травм в современной НБА.

«В 90-х годах в командах НБА были только тренер по физподготовке и тренер по силовой подготовке, они чаще и усерднее тренировались и чаще играли два дня подряд.

В наше время у команд есть огромный штат врачей и сотрудников, отвечающих за показатели, они ценят отдых больше, чем тренировки. Тем не менее количество травм и пропущенных матчей растет. Что-то не так!» – написал Ван Ганди.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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1 комментарий

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Александр Спирин
*Адмирал Стэн *** Ганди: «Количество травм и пропущенных матчей растет. Что-то не так!»
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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