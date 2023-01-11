Шэмс Чарания: «Есть надежда, что Дюрэнт вернется до перерыва на Матч всех звезд»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, травмированный форвард « » может сыграть в всех звезд-2023.

«Есть надежда, что ему удастся вернуться до перерыва на Матч всех звезд и сыграть в Солт-Лейк-Сити», – сказал Чарания.

Дюрэнту диагностировали растяжение внутренней боковой связки правого колена. Следующее обследование состоится через две недели. По предварительным прогнозам, он пропустит около месяца.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand