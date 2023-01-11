Шэмс Чарания: «Есть надежда, что Дюрэнт вернется до перерыва на Матч всех звезд»

Теги травмы Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, травмированный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт может сыграть в Матче всех звезд-2023.

«Есть надежда, что ему удастся вернуться до перерыва на Матч всех звезд и сыграть в Солт-Лейк-Сити», – сказал Чарания.

Дюрэнту диагностировали растяжение внутренней боковой связки правого колена. Следующее обследование состоится через две недели. По предварительным прогнозам, он пропустит около месяца.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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