Кевин Дюрэнт пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связки колена

Теги травмы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт пропустит как минимум две недели из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена.

В прошлом сезоне Дюрэнт пропустил шесть недель из-за аналогичной травмы. Ожидается, что в этот раз игрок будет отсутствовать не больше месяца.

Дюрэнт травмировался в конце третьей четверти вчерашнего матча против «Майами» (102:101). Свингмен «Хит» Джимми Батлер прорвался под кольцо, получил блок-шот от Бена Симмонса и упал на колено Дюрэнта, который потерял кроссовку и оказался на паркете.

Дюрэнт завершил матч с 17 очками, 5 подборами и 2 передачами за 30 минут. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Prokopchuk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
КД что-то перед Матчем Всех Звезд не везет. И так уже два подряд пропустил, потому что травмировался незадолго до матчей. Пора вернутся, а то последний раз играл еще в 2019-м
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Батя ивана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ладно, около месяца его не будет скорее всего, отличный шанс Кайри наиграть на контракт. КД и впрямь нужен был отдых, но не с травмой конечно. Будет интересно посмотреть, как Жак Вон справится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
molan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
вот бы это было и вправду всего 2 недели🙏🙏🤞🤞🤞
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это ещё терпимо. Для Жака Вона теперь настоящее испытание. Перераспределить минуты и обязанности как в атаке так и в защите.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Про100 стэф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жалко
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здоровье Энтони Дэвиса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх, цапля-цапля... Выздоравливай!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tim Timson
Да это за счастье для них. Уже не так турбулентны, а отдых и Кеше пойдет на благо)
КД фанат баскетбола, ему такой "отдых" незачем. Восстановление от травмы в НБА - это не отдых ни в одном месте
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да это за счастье для них. Уже не так турбулентны, а отдых и Кеше пойдет на благо)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий