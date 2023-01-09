Кевин Дюрэнт пропустит как минимум 2 недели из-за растяжения связки колена

Звездный форвард « » пропустит как минимум две недели из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена.

В прошлом сезоне Дюрэнт пропустил шесть недель из-за аналогичной травмы. Ожидается, что в этот раз игрок будет отсутствовать не больше месяца.

Дюрэнт травмировался в конце третьей четверти вчерашнего матча против «Майами» (102:101). Свингмен «Хит» Джимми Батлер прорвался под кольцо, получил блок-шот от Бена Симмонса и упал на колено Дюрэнта, который потерял кроссовку и оказался на паркете.

Дюрэнт завершил матч с 17 очками, 5 подборами и 2 передачами за 30 минут. У «Нетс» 18 побед в 20 последних матчах.

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