Джейсон Тейтум обновил личный рекорд по подборам в матче с «Уорриорз» – 19

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум обновил личный рекорд по подборам в матче с «Уорриорз» (121:118 ОТ).

Тейтум собрал 19 подборов.

В активе Джейсона также 34 очка (9 из 27 с игры), 6 передач и 3 перехвата при 7 потерях за 48 минут.

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1 комментарий

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Роман Бояринов
Какой же ужасный матч в его исполнении.
Ему ещё работать и работать над собой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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