Форвард «Селтикс» обновил личный рекорд по подборам в матче с «Уорриорз» (121:118 ОТ).

Тейтум собрал 19 подборов.

В активе Джейсона также 34 очка (9 из 27 с игры), 6 передач и 3 перехвата при 7 потерях за 48 минут.

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