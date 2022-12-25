Лука Дончич – лучший в НБА по влиянию на результативность партнеров

Разыгрывающий «Далласа» увеличивает результативность одноклубников на 4,9 очка за 100 владений, когда находится на площадке.

Словенец является лучшим в по данному показателю в нынешнем сезоне. Он опережает лидера « » (3,4) и защитника « » Кевина Портера (3,1)

В первую пятерку рейтинга также входят Никола Йокич из «Денвера» и Трэй Янг из «Атланты», которые увеличивают результативнось партнеров на 2,7 очка.

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