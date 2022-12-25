Лука Дончич – лучший в НБА по влиянию на результативность партнеров

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич увеличивает результативность одноклубников на 4,9 очка за 100 владений, когда находится на площадке.

Словенец является лучшим в НБА по данному показателю в нынешнем сезоне. Он опережает лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри (3,4) и защитника «Хьюстона» Кевина Портера (3,1)

В первую пятерку рейтинга также входят Никола Йокич из «Денвера» и Трэй Янг из «Атланты», которые увеличивают результативнось партнеров на 2,7 очка.

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4 комментария

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Osik92
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Какой мусорной статы только нет
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Антон Прокопчук
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Хмм, а говорят, что единал, что мячем не делится и все такое...
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dev0
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Кевин Портер! Мать моя женщина!
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Сергей Пузанков
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Настолько преисполнился в своём единальстве.
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