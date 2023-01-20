Стеф Карри в матче с «Бостоном» забросил со своей половины площадки под сирену

Теги Бостон Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором впечатляющего «баззера».

В матче с «Бостоном» (118:121 ОТ) Карри после перехвата забросил со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.

В активе Карри 29 очков, 4 подбора, 7 передач и 3 перехвата при 9 из 25 с игры (6 из 18 3-очковые).

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rotick
Это все замечательно, но лучше бы штрафной на победу забил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий