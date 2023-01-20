Стеф Карри в матче с «Бостоном» забросил со своей половины площадки под сирену
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором впечатляющего «баззера».
В матче с «Бостоном» (118:121 ОТ) Карри после перехвата забросил со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.
В активе Карри 29 очков, 4 подбора, 7 передач и 3 перехвата при 9 из 25 с игры (6 из 18 3-очковые).
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