Кевин Харт посоветовал Стефу Карри представиться на ESPY «гордым отцом «Бостона»

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил Стефен Карри из «Голден Стэйт».
По словам Карри, известный комик Кевин Харт посоветовал ему представиться на ESPY «гордым отцом «Бостона».
«Харт хотел, чтобы я начал со следующих слов. «Я ваш ведущий Стеф Карри. Гордый муж Айеши Карри. Гордый сын Делла Карри. Гордый отец «Бостон Селтикс», – сказал Карри.
«Уорриорз» Карри обыграли «Селтикс» в финале плей-офф-2022, плеймейкер признан MVP решающей серии.
Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей