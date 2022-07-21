Кевин Харт посоветовал Стефу Карри представиться на ESPY «гордым отцом «Бостона»

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил из .

По словам Карри, известный комик Кевин Харт посоветовал ему представиться на ESPY «гордым отцом «Бостона».

«Харт хотел, чтобы я начал со следующих слов. «Я ваш ведущий Стеф Карри. Гордый муж Айеши Карри. Гордый сын Делла Карри. Гордый отец «Бостон Селтикс», – сказал Карри.

«Уорриорз» Карри обыграли «Селтикс» в финале плей-офф-2022, плеймейкер признан MVP решающей серии.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей