«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» во встрече финалистов прошлого сезона. Карри и Томпсон на двоих набрали 66 очков

Действующий чемпион «Голден Стэйт» в субботу одержал победу над в первой встрече финалистов прошлого сезона – 123:107. Лидеры «Уорриорз» и набрали 32 и 34 очка соответственно.

Карри реализовал 12 из 21 с игры, включая 6 из 11 из-за дуги, а также сделал 7 передач и 6 подборов. Показатели Томпсона – 14 из 26 с игры, 4 из 11 из-за дуги, 5 подборов и 2 передачи.

«Уорриорз», которые выиграли четыре из последних восьми сезонов, еще ни разу не проиграли первый матч против команды, которую они победили в финальной серии предыдущего сезона, отмечает ESPN Stats & Info. Средняя разница в счете в этих матчах – 10,8 очка.

Также, «Уорриорз» выиграли 14 из 14 матчей, в которых Карри и Томпсон набирали по 30+ очков каждый.

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