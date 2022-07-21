Стеф Карри – Гранту Уильямсу во время ESPY: «Возможно, дам поносить тебе свой перстень»

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил из «Голден Стэйт».

Во время церемонии Карри пошутил над игроком «Селтикс» , который недавно оппонировал «Уорриорз» в составе «кельтов» в финальной серии .

«Приезжая в Лос-Анджелес, никогда не знаешь, как тебя здесь встретит публика. Но потом я вспоминаю, что совсем недавно мы сделали «Селтикс». А в Эл Эй больше всего любят обыгрывать «Селтикс», так что мы тут заодно.

Грант Уильямс, я вижу, ты тут с нами на церемонии! Рад снова видеть тебя, приятель! Я знаю, тебе нравится это цвет (имеется в виду костюм Карри с зеленым оттенком – Sports.ru), после шоу я разрешу тебе поносить его. Возможно, даже дам поносить тебе свой перстень. Посмотрим, посмотрим», – произнес Карри.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами