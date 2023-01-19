Никола Йокич – лучший в НБА по эффективности бросков
Центровой «Денвера» Никола Йокич показывает лучшую эффективность бросков среди 50 игроков НБА с наибольшим количеством попыток в нынешнем сезоне. Он набирает в среднем 1,36 очка за один бросок.
Двукратный MVP опережает Стефена Карри («Голден Стэйт»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Лаури Маркканена («Юта»), у которых данный показатель составляет 1,27 очка. Первую пятерку рейтинга замыкает Тайриз Халибертон («Индиана») – 1,19 очка.
Средняя результативность бросков в лиге составляет 1,11 очка.
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
Коля лишь второй с 69,8%
первый Клакстон с 70,3%
Далее Гобер, Дюрант, Сабонис и Маркканен
PG - Халибертон
SG - Карри
SF - Дюрант
PF - Марканен
C - Йокич