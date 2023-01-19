Никола Йокич – лучший в НБА по эффективности бросков

Центровой «Денвера» Никола Йокич показывает лучшую эффективность бросков среди 50 игроков с наибольшим количеством попыток в нынешнем сезоне. Он набирает в среднем 1,36 очка за один бросок.

Двукратный MVP опережает (« »), (« ») и Лаури Маркканена («Юта»), у которых данный показатель составляет 1,27 очка. Первую пятерку рейтинга замыкает Тайриз Халибертон («Индиана») – 1,19 очка.

Средняя результативность бросков в лиге составляет 1,11 очка.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению