Никола Йокич – лучший в НБА по эффективности бросков

Теги Денвер Голден Стэйт Индиана Бруклин НБА Юта Кевин Дюрэнт Стефен Карри Никола Йокич Лаури Маркканен Тайриз Халибертон Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич показывает лучшую эффективность бросков среди 50 игроков НБА с наибольшим количеством попыток в нынешнем сезоне. Он набирает в среднем 1,36 очка за один бросок.

Двукратный MVP опережает Стефена КарриГолден Стэйт»), Кевина ДюрэнтаБруклин») и Лаури Маркканена («Юта»), у которых данный показатель составляет 1,27 очка. Первую пятерку рейтинга замыкает Тайриз Халибертон («Индиана») – 1,19 очка.

Средняя результативность бросков в лиге составляет 1,11 очка.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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4 комментария

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Osik92
Йокич по многому лучше и по триплам с запасом и по эффективности пер... И по шэйрс
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Osik92
Ответ La Corsa
Классная стартовая пятерка получается: PG - Халибертон SG - Карри SF - Дюрант PF - Марканен C - Йокич
Дюрэнт с его 211 легкий форвард)))
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Sonder
По популярному Трушутнингу (TS%)
Коля лишь второй с 69,8%
первый Клакстон с 70,3%
Далее Гобер, Дюрант, Сабонис и Маркканен
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0
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La Corsa
Классная стартовая пятерка получается:
PG - Халибертон
SG - Карри
SF - Дюрант
PF - Марканен
C - Йокич
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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