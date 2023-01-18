Хаким Оладжувон – о Николе Йокиче: «Кажется, что он несерьезен, но он очень эффективен»

Теги Денвер НБА Хаким Оладжувон Никола Йокич Баскетбол

Легенда «Хьюстона» Хаким Оладжувон выразил восхищение навыками центрового «Денвера» Николы Йокича.

«Мне нравится Джокер.

Когда он играет, кажется, что он несерьезен, но он очень эффективен. Он не выглядит сильным, но я вижу, что он занимает глубокую позицию в краске. Я думал, что дело в слабом сопернике, но потом он повторил то же самое против более крупных парней.

Он бросает, он делает обманные движения, которые очень трудно вычислить. Неизвестно, когда он обманывает, а когда нет. Он хитрый», – сказал Оладжувон.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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1 комментарий

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сейяр снайпер
МВП
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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