Хаким Оладжувон – о Николе Йокиче: «Кажется, что он несерьезен, но он очень эффективен»

Легенда «Хьюстона» выразил восхищение навыками центрового « » .

«Мне нравится Джокер.

Когда он играет, кажется, что он несерьезен, но он очень эффективен. Он не выглядит сильным, но я вижу, что он занимает глубокую позицию в краске. Я думал, что дело в слабом сопернике, но потом он повторил то же самое против более крупных парней.

Он бросает, он делает обманные движения, которые очень трудно вычислить. Неизвестно, когда он обманывает, а когда нет. Он хитрый», – сказал Оладжувон.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению