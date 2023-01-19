Никола Йокич вышел на 1-е место в истории «Денвера» по количеству передач за карьеру

Теги Денвер Миннесота НБА видео Алекс Инглиш Кентавиус Колдуэлл-Поуп Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.

Йокич превзошел показатель Инглиша (3 679), сделав передачу на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа за 8:43 до конца третьей четверти матча против «Миннесоты». Это была седьмая передача серба в матче.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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9 комментариев

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Vanila Panda
Ответ Касум Увайсов
Ну вот, а ещё говорят, что он жадно играет
Нужно таблетки принимать, чтобы голоса в голове такого не говорили
0
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kisliy33
уже?
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rembrandao
Только вдумайтесь: центровой, всего в 27 лет, бьет рекорд франшизы по передачам.
+5
-1
+4
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bzqkt6m4jz
Ответ anton18578
никто такого не говорит
Тоже первый раз слышу) может с Дончичем перепутал🤷🏻‍♂️ последний ассист отдал гениальный🔝
+3
0
+3
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anton18578
Ответ Касум Увайсов
Ну вот, а ещё говорят, что он жадно играет
никто такого не говорит
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Касум Увайсов
Ну вот, а ещё говорят, что он жадно играет
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bzqkt6m4jz
Джокер зверюга🔥
+4
0
+4
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Nuteruoli
Лучший центровой-разыгрывающий в истории.
+10
0
+10
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За Валенсию с 1999
Величайший
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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