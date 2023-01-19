Никола Йокич вышел на 1-е место в истории «Денвера» по количеству передач за карьеру
Центровой «Денвера» Никола Йокич обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.
Йокич превзошел показатель Инглиша (3 679), сделав передачу на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа за 8:43 до конца третьей четверти матча против «Миннесоты». Это была седьмая передача серба в матче.
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
9 комментариев