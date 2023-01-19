Никола Йокич вышел на 1-е место в истории «Денвера» по количеству передач за карьеру

Центровой « » обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.

Йокич превзошел показатель Инглиша (3 679), сделав передачу на за 8:43 до конца третьей четверти матча против «Миннесоты». Это была седьмая передача серба в матче.

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