Никола Йокич – о 1-м месте по передачам в истории «Денвера»: «Впервые в карьере чем-то горжусь»

Теги Денвер Миннесота НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после победы над «Миннесотой» (122:118) прокомментировал выход на 1-е место в истории «Наггетс» по количеству передач за карьеру.

«Честно говоря, возможно, это главное, чем я горжусь. Надеюсь, что мои партнеры по команде любят играть со мной, потому что я делюсь мячом.

Так что, может быть, я впервые в своей карьере действительно чем-то горжусь», – сказал сербский бигмен.

Йокич обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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6 комментариев

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Evincive
Denver Nuggets Career Leaders for Assists
1. Nikola Jokić 3686
2. Alex English 3679
3. Fat Lever 3566
4. Andre Miller 2978
5. Ty Lawson 2745
6. Michael Adams 2181
7. Nick Van Exel 2047
8. Dan Issel 2005
9. Ralph Simpson 1950
10. Bill Hanzlik 1764
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Archer_Great
Учитывая, что Николе всего 27, играть он будет лет до 35 точно, а из Денвера его никто никуда отпускать не захочет, то новый рекорд клуба по передачам будет еще ооооочень долго числиться за Йокичем)
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Archer_Great
Ответ Pets live
А мржно количество узнать?
можно, узнавай))
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Pets live
А мржно количество узнать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magzhan Estigarribia
альтруист года)
+1
-1
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За Валенсию с 1999
Никола - 💪💪💪
+1
-1
0
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