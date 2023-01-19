Никола Йокич – о 1-м месте по передачам в истории «Денвера»: «Впервые в карьере чем-то горжусь»

Центровой « » после победы над «Миннесотой» (122:118) прокомментировал выход на 1-е место в истории «Наггетс» по количеству передач за карьеру.

«Честно говоря, возможно, это главное, чем я горжусь. Надеюсь, что мои партнеры по команде любят играть со мной, потому что я делюсь мячом.

Так что, может быть, я впервые в своей карьере действительно чем-то горжусь», – сказал сербский бигмен.

Йокич обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.

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