Дрэймонд Грин: «Мой путь в Зал славы не будет типичным»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин оценил свои шансы на попадание в Зал славы.
«Я всегда это говорил. Если я попаду в Зал славы – а я надеюсь, что попаду – мой путь не будет типичным.
Глядя на мою статистику, вы не скажете: «Этот парень – стопроцентный член Зала славы». Но если вы разбираетесь в баскетболе, вы понимаете, что я располагаю аргументами в свою пользу.
Нет, мой путь в Зал славы не будет типичным путем, которым игроки попадают в Зал славы. И мне еще есть над чем работать, но я думаю, что у меня будет что предъявить», – сказал Грин.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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