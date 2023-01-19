Дрэймонд Грин: «Мой путь в Зал славы не будет типичным»

Форвард «Голден Стэйт» оценил свои шансы на попадание в Зал славы.

«Я всегда это говорил. Если я попаду в Зал славы – а я надеюсь, что попаду – мой путь не будет типичным.

Глядя на мою статистику, вы не скажете: «Этот парень – стопроцентный член славы». Но если вы разбираетесь в баскетболе, вы понимаете, что я располагаю аргументами в свою пользу.

Нет, мой путь в Зал славы не будет типичным путем, которым игроки попадают в Зал славы. И мне еще есть над чем работать, но я думаю, что у меня будет что предъявить», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?