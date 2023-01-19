НБА представила президенту Франции Макрону план сотрудничества в баскетболе

Комиссонер НБА Адам Сильвер встретился с прездентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил сотрудничество в баскетбольной сфере на ближайшие годы.

Правительство Франции, Федерация баскетбола Франции (FFBB) и НБА сформируют рабочую группу руководителей высшего звена, которая будет координировать подготовку к баскетбольным турнирам Летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Также стороны договорились о сотрудничестве между НБА, высшей лигой Франции (LNB) и Баскетбольной Африканской лигой (BAL). Ожидается, что в результате будет проведен ряд выставочных матчей с участием игроков из этих трех лиг.

Помимо этого, НБА и FFBB расширят существующие программы развития молодых баскетболистов. Отдельное внимание будет уделено инвестициям в баскетбольную инфраструктуру в Африке.

«Горжусь решением НБА сделать Францию ​​и Париж одной из своих важнейших международных площадок. Между Францией и НБА особые и давние отношения. Теперь у нас теперь есть возможность двигаться вперед. Мы заключили долгосрочное партнерство во благо французского баскетбола, а также в поддержку нашей политики развития в Африке», – заявил Макрон.

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