Джон Уолл – о «Хьюстоне»: «Мы умышленно проигрывали матчи»

Теги Хьюстон Клипперс НБА Джон Уолл Стивен Сайлас Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл заявил, что во время его первого сезона за «Хьюстон» (2020/21), команда умышленно проигрывала матчи.

«В мой первый сезон в «Хьюстоне» мы танковали. Мы проиграли 20 матчей подряд. Мы умышленно старались проигрывать. У нас в стартовой пятерке играл парень по имени Джастин Пэттон», – сказал Уолл.

Позже главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас прокомментировал слова Уолла.

«Джон Уолл оказался в беспрецедентной ситуации. Клуб старался сделать для него все возможное. Он огорчен, я это понимаю», – сказал тренер.

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5 комментариев

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Mikael Rikhard
в нормальных странах за такое могли бы упечь в тюрьму, но в штатах всё ок. закрытая лига, где все равны, все хотят победить, ага
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BT
Сайлас мог бы промолчать, смотрелось бы поумнее. Парировать ему нечем - что он скажет, что они бились за выход в плейо-фф?
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Maturmalai
Неспортивно, мало того что танковать, так еще об этом и трубить на весь мир. Мистер Сильвер - ваш выход.
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vzi
Да понятное дело, если состав отстой, то все танкуют. Пики-пики-драмацики, верьте в процесс и все такое. ;)
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Мурзин Ринат
Зато сейчас по воле двух принцесс Суперзвезд вы проигрываете тоже)
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