Джон Уолл – о «Хьюстоне»: «Мы умышленно проигрывали матчи»
Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл заявил, что во время его первого сезона за «Хьюстон» (2020/21), команда умышленно проигрывала матчи.
«В мой первый сезон в «Хьюстоне» мы танковали. Мы проиграли 20 матчей подряд. Мы умышленно старались проигрывать. У нас в стартовой пятерке играл парень по имени Джастин Пэттон», – сказал Уолл.
Позже главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас прокомментировал слова Уолла.
«Джон Уолл оказался в беспрецедентной ситуации. Клуб старался сделать для него все возможное. Он огорчен, я это понимаю», – сказал тренер.
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