Разыгрывающий « » Джон Уолл заявил, что во время его первого сезона за « » (2020/21), команда умышленно проигрывала матчи.

«В мой первый сезон в «Хьюстоне» мы танковали. Мы проиграли 20 матчей подряд. Мы умышленно старались проигрывать. У нас в стартовой пятерке играл парень по имени Джастин Пэттон», – сказал Уолл.

Позже главный тренер «Рокетс» прокомментировал слова Уолла.

« оказался в беспрецедентной ситуации. Клуб старался сделать для него все возможное. Он огорчен, я это понимаю», – сказал тренер.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд