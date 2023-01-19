Стив Клиффорд вышел на 1-е место в истории «Шарлотт» по количеству побед в качестве главного тренера

Теги Шарлотт НБА Стив Клиффорд Баскетбол

Стив Клиффорд одержал свою 208-ю победу на посту главного тренера «Шарлотт».

Таким образом, 61-летний специалист обошел Аллана Бристоу (207) и поднялся на 1-е место в истории «Хорнетс» по количеству побед в качестве главного тренера.

Показатель Клиффорда с «Хорнетс» – 208-248 (45,6%).

Сегодня «Шарлотт» обыграл в гостях «Хьюстон» (122:117), одержав лишь 12-ю победу в нынешнем сезоне (12-34). Команда занимает последнее место в Восточной конференции.

Клиффорд, руководивший «Хорнетс» с 2013 по 2018 год, вернулся в команду в этом сезоне.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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2 комментария

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Sonder
бездарная команда без души. Рядом с Вашингтоном, Детройтом и Миннесотой
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Сергей Пузанков
Легенда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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