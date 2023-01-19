Хаким Оладжувон: «Шак сегодня был бы монстром. А кто бы его остановил?»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Хаким Оладжувон Дрэймонд Грин Баскетбол

Легенда «Хьюстона» Хаким Оладжувон в интервью Sports Illustrated задался вопросом, как выглядел бы Шакил О’Нил в сегодняшней НБА и смог бы он противостоять «Голден Стэйт».

«Система «Голден Стэйт» работает хорошо, но почему? Потому что их никто не наказывает.

У них Дрэймонд Грин опекает больших парней. На самом деле он легкий форвард. Это большое преимущество. Тебе забрасывают трехочковый, ты отвечаешь двумя. Соперник промахнулся, ты все равно забрасываешь два.

Шак сегодня был бы монстром. А кто бы его остановил?» – сказал Оладжувон.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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16 комментариев

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Григорий Ефимов
Ответ anton sorokin
При всем уважении Шак в современной лиге был бы целью всех разменов. Его бы вытаскивали на дугу постоянно. Он перебирал бы фолы. Плюс маленькие пятерки постоянно играли бы транзишн. А в нападении ему пришлось постоянно пробивать штрафные со своим убогим процентом.
Каждый раз после такой новости комментарии "а как бы Шак защищался". Такое впечатление, что Шак родился в 2005 году весом в 200 кг. Вы блин посмотрите какой он был в первые сезоны в НБА, как он там с дриблингом через всю площадку бежит и сверху лупит. У раннего Шака все нормально было бы и с любыми разменами, и с защитой, и с транзишном. И убогий процент никак не мешал играть в современной НБА например Дуайту, да и тот же Дреймонд не фантастически бросает. Что не мешает ему быть одним из лучших игроков чемпионской команды и династии. Пожалуйста, хватит писать ерунду эту про Шака.
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AnTikVar
Тех самых Шака с Пенни бы телепортировать прям в любую команду сейчас,горя бы от них хлебнули все и контендер был бы готовый))))
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vakhtanginho
Ответ Rodbert
В современном темпе он бы не смог отбегать больше 25 минут. Я уж не говорю о его штрафных.
Похоже ты знаком только с бостонским и кливлендским Шаком.
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vakhtanginho
Раньше игра была жёстче и плотнее, но это не мешало Шаку набирать 30 очков за матч. Сейчас плотности нет, в таком баскетболе Шак устанавливал бы рекорды по данкам.
Размены? Лучший игрок последних двух регулярок разве хорош в защите на дуге? Мешает ли это ему брать статуэтки эмвипи?
И вообще нужно ли это Шаку? Будет как Брук Лопес стеречь краску... Ну пусть поливают из-за дуги. Милуоки это не помешало стать чемпионами. Зато в ответ будет привозить сопернику. А если окружить Шака хорошими 3нД игроками, то он бы разрывал эту лигу.
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Андрей Калашников
Ответ anton sorokin
При всем уважении Шак в современной лиге был бы целью всех разменов. Его бы вытаскивали на дугу постоянно. Он перебирал бы фолы. Плюс маленькие пятерки постоянно играли бы транзишн. А в нападении ему пришлось постоянно пробивать штрафные со своим убогим процентом.
молодой Шак был оч подвижным
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vzi
Ответ Bek_cp3
как кто бы остановил?) штрафные) тактика) плюс на него в защите в современном баскете бы постоянно разменивались на дуге, заставляя его страдать против трешек карри и тд) и команда бы с ним в защите играла как гобер играл в по последние года?) шак монстр, но его время прошло)
Бостон Селтикс - позор НБА. ;)
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vzi
Ответ anton sorokin
При всем уважении Шак в современной лиге был бы целью всех разменов. Его бы вытаскивали на дугу постоянно. Он перебирал бы фолы. Плюс маленькие пятерки постоянно играли бы транзишн. А в нападении ему пришлось постоянно пробивать штрафные со своим убогим процентом.
Он мог бы не выбрасываться на дугу. Пусть этим форварды занимаются. Сам бы стоял в краске, подбирал бы отскоки и не пускал бы лэйапщиков к кольцу.
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vzi
Ответ Rodbert
В современном темпе он бы не смог отбегать больше 25 минут. Я уж не говорю о его штрафных.
Сейчас куда больше пауз (рекламных, тайм-ауты), чем было раньше. Отдохнул бы. Вернулся. И дальше бы давил всех в краске. ;)
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Maturmalai
Насчет Шака не знаю, но сам Хаким бы пришелся в современной лиге очень кстати.
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Rodbert
В современном темпе он бы не смог отбегать больше 25 минут. Я уж не говорю о его штрафных.
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@ндрей
Ответ anton sorokin
При всем уважении Шак в современной лиге был бы целью всех разменов. Его бы вытаскивали на дугу постоянно. Он перебирал бы фолы. Плюс маленькие пятерки постоянно играли бы транзишн. А в нападении ему пришлось постоянно пробивать штрафные со своим убогим процентом.
Йокич регулярку разбирает,да за счет мозгов,ну шак бы это атлетизмом забирал.Если Шак пробивает шатрфные значит противник набирает фолы и дреймонд сядет к перерыву например или Карри задавит по дороге случайно,что будет с игрой ГСВ никто не знает и таких размышлений можно придумать сколько угодно.
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vasek ufa
Вспомните Шака в90е.. Он был очень подвижный...
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Сергей Вахрамеев
Ответ anton sorokin
При всем уважении Шак в современной лиге был бы целью всех разменов. Его бы вытаскивали на дугу постоянно. Он перебирал бы фолы. Плюс маленькие пятерки постоянно играли бы транзишн. А в нападении ему пришлось постоянно пробивать штрафные со своим убогим процентом.
Итого Шак бы стабильно за атаку минимум очко набирал. А в некоторых случаях было бы 2+1, и сколько бы человек заканчивали игру в команде соперника? Все тут не так однозначно.
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anton sorokin
При всем уважении Шак в современной лиге был бы целью всех разменов. Его бы вытаскивали на дугу постоянно. Он перебирал бы фолы. Плюс маленькие пятерки постоянно играли бы транзишн. А в нападении ему пришлось постоянно пробивать штрафные со своим убогим процентом.
+14
-7
+7
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Bek_cp3
как кто бы остановил?) штрафные) тактика) плюс на него в защите в современном баскете бы постоянно разменивались на дуге, заставляя его страдать против трешек карри и тд) и команда бы с ним в защите играла как гобер играл в по последние года?) шак монстр, но его время прошло)
+6
-5
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vzi
Согласен.
Шак есть Шак.
Если к нему еще и одного снайпера приставить для разнообразия, команда была бы мощной.
Смолл-бол не панацея.
+5
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