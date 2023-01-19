Хаким Оладжувон: «Шак сегодня был бы монстром. А кто бы его остановил?»

Легенда «Хьюстона» в интервью Sports Illustrated задался вопросом, как выглядел бы ’Нил в сегодняшней НБА и смог бы он противостоять « ».

«Система «Голден Стэйт» работает хорошо, но почему? Потому что их никто не наказывает.

У них опекает больших парней. На самом деле он легкий форвард. Это большое преимущество. Тебе забрасывают трехочковый, ты отвечаешь двумя. Соперник промахнулся, ты все равно забрасываешь два.

Шак сегодня был бы монстром. А кто бы его остановил?» – сказал Оладжувон.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?