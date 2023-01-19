Хаким Оладжувон: «Шак сегодня был бы монстром. А кто бы его остановил?»
Легенда «Хьюстона» Хаким Оладжувон в интервью Sports Illustrated задался вопросом, как выглядел бы Шакил О’Нил в сегодняшней НБА и смог бы он противостоять «Голден Стэйт».
«Система «Голден Стэйт» работает хорошо, но почему? Потому что их никто не наказывает.
У них Дрэймонд Грин опекает больших парней. На самом деле он легкий форвард. Это большое преимущество. Тебе забрасывают трехочковый, ты отвечаешь двумя. Соперник промахнулся, ты все равно забрасываешь два.
Шак сегодня был бы монстром. А кто бы его остановил?» – сказал Оладжувон.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
Размены? Лучший игрок последних двух регулярок разве хорош в защите на дуге? Мешает ли это ему брать статуэтки эмвипи?
И вообще нужно ли это Шаку? Будет как Брук Лопес стеречь краску... Ну пусть поливают из-за дуги. Милуоки это не помешало стать чемпионами. Зато в ответ будет привозить сопернику. А если окружить Шака хорошими 3нД игроками, то он бы разрывал эту лигу.
Шак есть Шак.
Если к нему еще и одного снайпера приставить для разнообразия, команда была бы мощной.
Смолл-бол не панацея.