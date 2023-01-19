«Никаких технических». Дрэймонд Грин назвал одно правило, которое Джо Байден должен изменить в НБА
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время визита в Белый дом назвал одно правило, которое он бы хотел, чтобы президент Джо Байден изменил в НБА.
«Одно правило? Никаких технических. Легко — никаких технических фолов.
Один человек решает, что ты заслуживаешь технического, потому что ему не понравился твой поступок», — объяснил Грин.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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