«Никаких технических». Дрэймонд Грин назвал одно правило, которое Джо Байден должен изменить в НБА

Форвард «Голден Стэйт» во время визита в Белый дом назвал одно правило, которое он бы хотел, чтобы президент Джо Байден изменил в НБА.

«Одно правило? Никаких технических. Легко — никаких технических фолов.

Один человек решает, что ты заслуживаешь технического, потому что ему не понравился твой поступок», — объяснил Грин.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?