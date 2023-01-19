«Никаких технических». Дрэймонд Грин назвал одно правило, которое Джо Байден должен изменить в НБА

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джо Байден Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время визита в Белый дом назвал одно правило, которое он бы хотел, чтобы президент Джо Байден изменил в НБА.

«Одно правило? Никаких технических. Легко — никаких технических фолов.

Один человек решает, что ты заслуживаешь технического, потому что ему не понравился твой поступок», — объяснил Грин.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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2 комментария

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quznez
правило обоюдоострое, это же мечта выключить Грина, очередь бы образовалась, из лазарета бы не выходил.
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Александр Быстров
Тогда без технических, не только бы Пул получил перезагрузку))
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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