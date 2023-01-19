Леброн Джеймс: «Мы должны играть без ошибок»

Форвард « » после поражения от «Кингз» (111:116) заявил, что у команды «нет права на ошибки», учитывая травмы, с которыми она столкнулась.

«Мы играем не в полном составе. Поэтому, пока некоторые из наших ключевых игроков не вернутся, мы должны продолжать играть так, как играли в предыдущих двух матчах.

Мы должны играть без ошибок», – сказал Леброн.

«Лейкерс» позволили «Кингз» завершить матч рывком 8:3 на последней минуте.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит