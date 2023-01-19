Леброн Джеймс: «Мы должны играть без ошибок»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Кингз» (111:116) заявил, что у команды «нет права на ошибки», учитывая травмы, с которыми она столкнулась.
«Мы играем не в полном составе. Поэтому, пока некоторые из наших ключевых игроков не вернутся, мы должны продолжать играть так, как играли в предыдущих двух матчах.
Мы должны играть без ошибок», – сказал Леброн.
«Лейкерс» позволили «Кингз» завершить матч рывком 8:3 на последней минуте.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
6 место по очкам в лиге.
4 место по подборам.
1 место по ассистам.
Стартеры Лейкерс в этом сезоне:
24 место по очкам.
23 место по подборам.
29 место по ассистам.
Скамейка:
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023
Стартеры:
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023
Я в шоке, дорогая редакция.
Уэстбруку не лучшего шестого, тут мвп надо давать.