Леброн Джеймс: «Мы должны играть без ошибок»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Кингз» (111:116) заявил, что у команды «нет права на ошибки», учитывая травмы, с которыми она столкнулась.

«Мы играем не в полном составе. Поэтому, пока некоторые из наших ключевых игроков не вернутся, мы должны продолжать играть так, как играли в предыдущих двух матчах.

Мы должны играть без ошибок», – сказал Леброн.

«Лейкерс» позволили «Кингз» завершить матч рывком 8:3 на последней минуте.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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6 комментариев

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Xell
Ответ Самый адовый Крикун
У ЛАЛ ближайшие 9 игр, дома Мемфис, выезд в Портленд, дома ЛАК и Сперз, потом выездное турне - Бостон, Бруклин, Никс, Индиана, Орлеан. Ну так-то можно будет иметь что-то типа 23-31 после этой серии.
Дэвис скоро уже вернется и Ривз
0
0
0
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Андрей 13
Ответ Dmitry Trepov
вопросы к тренеру, как он формирует состав
Всем давно понятно, в командах Джеймса не имеет значения кто тренер.
+3
-1
+2
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Sonder
пока что ошибок: 0
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
У ЛАЛ ближайшие 9 игр, дома Мемфис, выезд в Портленд, дома ЛАК и Сперз, потом выездное турне - Бостон, Бруклин, Никс, Индиана, Орлеан. Ну так-то можно будет иметь что-то типа 23-31 после этой серии.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Trepov
Ответ Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне: 6 место по очкам в лиге. 4 место по подборам. 1 место по ассистам. Стартеры Лейкерс в этом сезоне: 24 место по очкам. 23 место по подборам. 29 место по ассистам. Скамейка: https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023 Стартеры: https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023 Я в шоке, дорогая редакция. Уэстбруку не лучшего шестого, тут мвп надо давать.
вопросы к тренеру, как он формирует состав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне:

6 место по очкам в лиге.
4 место по подборам.
1 место по ассистам.

Стартеры Лейкерс в этом сезоне:

24 место по очкам.
23 место по подборам.
29 место по ассистам.

Скамейка:

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023

Стартеры:

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023

Я в шоке, дорогая редакция.

Уэстбруку не лучшего шестого, тут мвп надо давать.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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