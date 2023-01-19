Болельщик «Лейкерс» выиграл 70 000 долларов, забросив с центра площадки
Болельщик «Лейкерс» получил приз в 70 000 долларов, забросив мяч с центра площадки.
Конкурс прошел в перерыве домашнего матча лос-анджелесской команды против «Сакраменто». «Лейкерс» проиграли со счетом 111:116, несмотря на 32 очка, 9 передач и 8 подборов Леброна Джеймса.
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