Болельщик «Лейкерс» выиграл 70 000 долларов, забросив с центра площадки

Болельщик « » получил приз в 70 000 долларов, забросив мяч с центра площадки.

Конкурс прошел в перерыве домашнего матча лос-анджелесской команды против « ». «Лейкерс» проиграли со счетом 111:116, несмотря на 32 очка, 9 передач и 8 подборов Леброна Джеймса.

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