Болельщик «Лейкерс» выиграл 70 000 долларов, забросив с центра площадки

Теги Лейкерс Сакраменто НБА видео болельщики Баскетбол

Болельщик «Лейкерс» получил приз в 70 000 долларов, забросив мяч с центра площадки.

Конкурс прошел в перерыве домашнего матча лос-анджелесской команды против «Сакраменто». «Лейкерс» проиграли со счетом 111:116, несмотря на 32 очка, 9 передач и 8 подборов Леброна Джеймса.

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2 комментария

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Свежий
В ЛА болельщику дарят 70к за попадание с середины, а в Индиане - 500$, Знаменский хорошо это недавно прокомментировал 😆
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scramcha
Такой крутой чувак)
Так выглядел после броска, будто он каждую неделю такие кладет.
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