Расселл Уэстбрук отдал передачу самому себе с отскоком от Кевина Хертера

Теги Лейкерс Сакраменто НБА видео Расселл Уэстбрук Кевин Хертер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отдал передачу самому себе с отскоком от защитника «Сакраменто» Кевина Хертера.

Эпизод произошел за 2 минуты до конца второй четверти матча между командами. Уэстбрук выпрыгнул, чтобы бросить из-за дуги, но передумал в воздухе и ударил мячом в грудь соперника. Расселлу удалось не нарушить правила и сохранить владение.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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1 комментарий

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rigobersong
Гений баскетбола!:)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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