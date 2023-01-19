Расселл Уэстбрук отдал передачу самому себе с отскоком от Кевина Хертера

Разыгрывающий « » отдал передачу самому себе с отскоком от защитника « » .

Эпизод произошел за 2 минуты до конца второй четверти матча между командами. Уэстбрук выпрыгнул, чтобы бросить из-за дуги, но передумал в воздухе и ударил мячом в грудь соперника. Расселлу удалось не нарушить правила и сохранить владение.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит