НБА. «Мемфис» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

«Мемфис», одержавший 10 побед подряд, примет на своей площадке одного из лидеров Восточной конференции «Кливленд». «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Сакраменто», который выиграл 4 матча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Вашингтон
Дата проведения
19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Даллас – Атланта
Дата проведения
19 января, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Индиана
Дата проведения
19 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Мемфис – Кливленд
Дата проведения
19 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Майами
Дата проведения
19 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Шарлотт
Дата проведения
19 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Юта – Клипперс
Дата проведения
19 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Денвер – Миннесота
Дата проведения
19 января, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Сакраменто
Дата проведения
19 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Light Yagami
ИТБ на "Сакрамэнтоу" вообще на изи залетать должен.
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Xell
Без Дэвиса Лал просрет. Даже при 50очках Леброна.
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