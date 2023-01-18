НБА. «Мемфис» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

« », одержавший 10 побед подряд, примет на своей площадке одного из лидеров Восточной конференции « ». « » Леброна встретятся дома с « », который выиграл 4 матча подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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