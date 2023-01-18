НБА. «Мемфис» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.
«Мемфис», одержавший 10 побед подряд, примет на своей площадке одного из лидеров Восточной конференции «Кливленд». «Лейкерс» Леброна встретятся дома с «Сакраменто», который выиграл 4 матча подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 19 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 06.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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