Джон Уолл – Джейлену Грину и Кевину Портеру: «За то, что в «Рокетс» вам сходит с рук, в любой другой команде вы вылетели бы из лиги»

Теги Хьюстон Клипперс НБА Джон Уолл Кевин Портер Кеньон Мартин-младший Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл предупредил молодых игроков «Хьюстона», что то, что они делают в «танкующих» «Рокетс», им не позволят делать больше нигде в лиге.

«Я постоянно говорю Джейлену Грину, Кевину Портеру, Кей Джей Мартину: «Не привыкайте к проигрышам. Лига не так устроена».

При этом я предупреждаю их: «За то, что здесь вам сходит с рук, в любой другой команде вы вылетели бы из лиги. Вы бы не играли». Я пытаюсь объяснить им это, потому что они не верят. Если их когда-нибудь обменяют, они поймут, что я был прав», – сказала Уолл.

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10 комментариев

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Evgeniy 72
Ответ Mr.BadGuy
А зачем ХР сливать, они же вроде все пики отдали в Оклу за черепаху?
Рокетс все отданные Окле пики защитили в топ-4, если пик остаётся у Рокетс, то Окла получает второй раунд. Вот и обитают на самом дне, хотя пик этого года у них всё же свой. Но судя по всему, они и дальше будут худшей командой регулярки, у Оклы остались их пики 2024/26.
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AaaaRrrr
Ответ Mr.BadGuy
А зачем ХР сливать, они же вроде все пики отдали в Оклу за черепаху?
ну сейчас наверное пытаются выбить себе Виктора. Свой пик в 23 у них есть. А если не получится (я надеюсь), то тут уж я не знаю что они собираются делать). Пик 2024 года который они отдали в ОКС защищен в топ-5, а учитывая как играют Рокетс, то они скорее будут в топ-3 худших команд и в следующем сезоне (возможно такой у них сайд-квест, не отдавать высокие пики Оклахоме). А в целом, я конечно тоже думаю что у Хьюстона особой цели нет, есть только путь)
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TryHarden13
Ответ AaaaRrrr
Все вот критикуют Сайласа, а мне его жаль. Чувак оказался между ГМом, который хочет безбожно сливать любой ценой, и игроками которым вообще плевать на результат, лишь бы дали бросить 20 раз за игру. Уверен в других условиях он бы мог проявить себя намного лучше, а так имеем что имеем.
Тут был хороший разбор на эту тему, в ноябре кажется. Мне тогда тоже его жаль было.
А сейчас уже нет, если честно, сейчас это уже просто ни в какие рамки, мне кажется он просто не подходит такой команде.
Мне кажется в раздевалке, нужно быть не просто "корешком" для Портера, или Грина, а еще и наставником.
Вся команда молодая и дисциплину надо налаживать очень серьезно. Самое обидное, что просветов не видно совсем.
А насчет Уолла, я б на его месте помолчал, не тот человек от которого советы хочется слушать.
+1
-4
-3
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Artem Alexeev
Ответ blooooomka
СказалА Уолл( то на скамейке год сидел, то в девки занесли)
В плане в девки?
+4
-1
+3
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Daishi
Ответ Daniel Fox
Прикольно слышать это не от Томпсона условного или Грина, которые делали скидки своим командам, выполняли грязную работу в игре и были примерными баскетболистами в плане лояльности клубу и желания побеждать, а от парня который занял пол платежки своим контрактом, не ладил с командой (его хейтил, что Гортат, что Бил , что многие в той тиме), в плане ментальности был абсолютным понторезом. С таким учителем можно действительно вылезти из лиги на долгие годы
Может у него катарсис? Да и по факту то он дельную вещь говорит, а по сравнению с нынешним контрактом Била, Уолл - мистер лояльность.))
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Mr.BadGuy
Ответ AaaaRrrr
Все вот критикуют Сайласа, а мне его жаль. Чувак оказался между ГМом, который хочет безбожно сливать любой ценой, и игроками которым вообще плевать на результат, лишь бы дали бросить 20 раз за игру. Уверен в других условиях он бы мог проявить себя намного лучше, а так имеем что имеем.
А зачем ХР сливать, они же вроде все пики отдали в Оклу за черепаху?
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-1
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Spit@ma
Портеру, к слову, говорить это бессмысленно))
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AaaaRrrr
Все вот критикуют Сайласа, а мне его жаль. Чувак оказался между ГМом, который хочет безбожно сливать любой ценой, и игроками которым вообще плевать на результат, лишь бы дали бросить 20 раз за игру. Уверен в других условиях он бы мог проявить себя намного лучше, а так имеем что имеем.
+8
0
+8
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Daniel Fox
Прикольно слышать это не от Томпсона условного или Грина, которые делали скидки своим командам, выполняли грязную работу в игре и были примерными баскетболистами в плане лояльности клубу и желания побеждать, а от парня который занял пол платежки своим контрактом, не ладил с командой (его хейтил, что Гортат, что Бил , что многие в той тиме), в плане ментальности был абсолютным понторезом.

С таким учителем можно действительно вылезти из лиги на долгие годы
+1
-5
-4
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blooooomka
СказалА Уолл( то на скамейке год сидел, то в девки занесли)
+2
-2
0
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