Джон Уолл – Джейлену Грину и Кевину Портеру: «За то, что в «Рокетс» вам сходит с рук, в любой другой команде вы вылетели бы из лиги»
Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл предупредил молодых игроков «Хьюстона», что то, что они делают в «танкующих» «Рокетс», им не позволят делать больше нигде в лиге.
«Я постоянно говорю Джейлену Грину, Кевину Портеру, Кей Джей Мартину: «Не привыкайте к проигрышам. Лига не так устроена».
При этом я предупреждаю их: «За то, что здесь вам сходит с рук, в любой другой команде вы вылетели бы из лиги. Вы бы не играли». Я пытаюсь объяснить им это, потому что они не верят. Если их когда-нибудь обменяют, они поймут, что я был прав», – сказала Уолл.
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А сейчас уже нет, если честно, сейчас это уже просто ни в какие рамки, мне кажется он просто не подходит такой команде.
Мне кажется в раздевалке, нужно быть не просто "корешком" для Портера, или Грина, а еще и наставником.
Вся команда молодая и дисциплину надо налаживать очень серьезно. Самое обидное, что просветов не видно совсем.
А насчет Уолла, я б на его месте помолчал, не тот человек от которого советы хочется слушать.
С таким учителем можно действительно вылезти из лиги на долгие годы