Джон Уолл – Джейлену Грину и Кевину Портеру: «За то, что в «Рокетс» вам сходит с рук, в любой другой команде вы вылетели бы из лиги»

Разыгрывающий « » предупредил молодых игроков « », что то, что они делают в «танкующих» «Рокетс», им не позволят делать больше нигде в лиге.

«Я постоянно говорю , , Кей Джей Мартину: «Не привыкайте к проигрышам. Лига не так устроена».

При этом я предупреждаю их: «За то, что здесь вам сходит с рук, в любой другой команде вы вылетели бы из лиги. Вы бы не играли». Я пытаюсь объяснить им это, потому что они не верят. Если их когда-нибудь обменяют, они поймут, что я был прав», – сказала Уолл.

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