Ламело Болл получил растяжение связок голеностопного сустава

Разыгрывающий « » не доиграл матч против « » (122:117) из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

Болл покинул площадку за 9:18 до конца третьей четверти. Травма случилась из-за того, что наступил на ногу Ламело. Позже команда объявила, что игрок не вернется на паркет до конца встречи.

«Хорнетс», занимающие последнее место в Восточной конференции, одержали свою первую победу с 6 января. «Рокетс» потерпели 12-е поражение подряд и продолжают занимать последнее место в лиге.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит