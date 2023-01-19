Ламело Болл получил растяжение связок голеностопного сустава
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл не доиграл матч против «Хьюстона» (122:117) из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.
Болл покинул площадку за 9:18 до конца третьей четверти. Травма случилась из-за того, что Пи Джей Вашингтон наступил на ногу Ламело. Позже команда объявила, что игрок не вернется на паркет до конца встречи.
«Хорнетс», занимающие последнее место в Восточной конференции, одержали свою первую победу с 6 января. «Рокетс» потерпели 12-е поражение подряд и продолжают занимать последнее место в лиге.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
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