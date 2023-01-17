Звездный разыгрывающий «Лейкерс» вступил в спор с тренерским штабом команды по ходу матча с «Рокетс» (140:132).

Об эпизоде, который имел место после завершения первой половины встречи рассказал репортер Джаред Гринберг.

«Была интересная сцена, когда «Лейкерс» направились в раздевалку после первой половины, ведя в счете. Все были довольно оптимистичны и удовлетворены тем, как все складывается. А затем Расселл Уэстбрук обратился к тренерам, заявив, что они должны быть лучше. Он несколько раз повторил это: «Вы должны быть лучше». Фил Хэнди и успокоили его. «Нам всем следует быть лучше». Таким был ответ Хэнди Рассу», – рассказал Гринберг.

Комментируя ситуацию, главный тренер «озерников» заявил, что «это было страстно, но ни в какой момент это не было неуважительно». Специалист отметил, что предметом обсуждения была ротация состава.

Уэстбрук после игры сказал, что ни с кем не конфликтовал, но не стал вдаваться в подробности: «Это был просто разговор. Ничего такого не было».

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