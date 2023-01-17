Джабари Смит – Леброну: «Ты играл против моего отца»

Теги Леброн Джеймс Кеньон Мартин Хьюстон Лейкерс Сакраменто НБА видео Гэри Трент-младший Кеньон Мартин-младший Джабари Смит Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Джабари Смит в матче с «Лейкерс» (132:140) привел Леброну Джеймсу интересный факт из его биографии.

«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче НБА. Понимаешь, насколько ты стар?» – произнес Смит, рассмешив Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс» набрал 48 очков, 8 подборов, 9 передач и отметился мощным данком через Смита, а после окончания встречи прокомментировал слова 19-летнего игрока.

«Чувствую себя чертовски старым, это точно. Мне посчастливилось сыграть против нескольких дуэтов отец-сын: Гэри Трент – Гэри Трент-младший, Кеньон Мартин – Кеньон Мартин-младший, а теперь и Джабари Смит. Это было отличное путешествие. За 20 лет я видел, как многие хорошие игроки приходят и уходят. Это честь для меня», – признался Джеймс.

Джабари Смит-старший провел в НБА 115 матчей (2000-2005) и в основном играл за рубежом. 30 октября 2003 года он, выступая за «Сакраменто», сыграл против Джеймса в его первом профессиональном матче.

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9 комментариев

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priz
Леброн - красавец, на одной волне с молодыми и не смотрит на них с высока, по типу: "эй, щенок, я с твоим папой играл, не надо тут пытаться общаться со мной". Интересно: Айверсон во всю тусовался с Леброном и Кармело во время подготовки и самих ОИ в Афинах в 2004, а вот Коби (эх...), Шак, Гарнетт вели себя с молодежью совсем по другому, сразу показывая кто тут главный.
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Kolch
Леброну надо было в ответ сказать «Я твой отец»
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Vagant
Вот отцы и дети, с которыми играл Леброн:

Рик Брансон и Джален Брансон
Рик в 2003 году и Джален в 2022 году.

Эдриан Гриффин и Эй Джей Гриффин
Эдриан в 2004 году, а Эй-Джей в 2023 году.

Кеньон Мартин и Кей Джей Мартин - младший .
Кеньон Мартин в 2004 году и Кей Джей Мартин-младший в 2023 году.

Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II
Гэри в 2004 году, Гэри II в 2022 году.

Глен Робинсон и Глен Робинсон II
Глен в 2003 году, Глен II в 2020 году.

Самаки Уокер и Джабари Уокер
Самаки в 2004 году и Джабари в 2022 году.

Гэри Трент и Гэри Трент младший .
Гэри в 2003 году, Гэри-младший в 2022 году.

Джабари Смит - старший и Джабари Смит-младший .
Джабари-старший в 2004 году и Джабари-младший в 2023 году.
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quznez
на самом деле первая игра, где они могли пересечься была в декабре 2004-го, первый раз когда глубокий скамеечник таки вышел на площадку против команды Лёбы.
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The_Enot
Ждем статью: Отцы детей с которыми играл Леброн Джеймс, где они сейчас.
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Станислав Шалковский
ЛеБрон не играл против его отца, так как отец его не вышел на площадку в том матче.
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Sekor
Заголовок вполне подойдет как затравка к одному из индийских фильмов
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Abdulla
Он говорит, но говорит без уважения...
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maryat
Дети тех с кем Леброн в первом сезоне играл скоро уйдут на пенсию, а Леброн всё играет
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