Джабари Смит – Леброну: «Ты играл против моего отца»
Новичок «Хьюстона» Джабари Смит в матче с «Лейкерс» (132:140) привел Леброну Джеймсу интересный факт из его биографии.
«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче НБА. Понимаешь, насколько ты стар?» – произнес Смит, рассмешив Джеймса.
Звездный форвард «Лейкерс» набрал 48 очков, 8 подборов, 9 передач и отметился мощным данком через Смита, а после окончания встречи прокомментировал слова 19-летнего игрока.
«Чувствую себя чертовски старым, это точно. Мне посчастливилось сыграть против нескольких дуэтов отец-сын: Гэри Трент – Гэри Трент-младший, Кеньон Мартин – Кеньон Мартин-младший, а теперь и Джабари Смит. Это было отличное путешествие. За 20 лет я видел, как многие хорошие игроки приходят и уходят. Это честь для меня», – признался Джеймс.
Джабари Смит-старший провел в НБА 115 матчей (2000-2005) и в основном играл за рубежом. 30 октября 2003 года он, выступая за «Сакраменто», сыграл против Джеймса в его первом профессиональном матче.
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Гэри Трент и Гэри Трент младший .
Гэри в 2003 году, Гэри-младший в 2022 году.
Джабари Смит - старший и Джабари Смит-младший .
Джабари-старший в 2004 году и Джабари-младший в 2023 году.