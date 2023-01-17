Джабари Смит – Леброну: «Ты играл против моего отца»

Новичок « » Джабари Смит в матче с «Лейкерс» (132:140) привел интересный факт из его биографии.

«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче НБА. Понимаешь, насколько ты стар?» – произнес Смит, рассмешив Джеймса.

Звездный форвард «Лейкерс» набрал 48 очков, 8 подборов, 9 передач и отметился мощным данком через Смита, а после окончания встречи прокомментировал слова 19-летнего игрока.

«Чувствую себя чертовски старым, это точно. Мне посчастливилось сыграть против нескольких дуэтов отец-сын: Гэри Трент – Гэри Трент-младший, Кеньон Мартин – Кеньон Мартин-младший, а теперь и Джабари Смит. Это было отличное путешествие. За 20 лет я видел, как многие хорошие игроки приходят и уходят. Это честь для меня», – признался Джеймс.

Джабари Смит-старший провел в 115 матчей (2000-2005) и в основном играл за рубежом. 30 октября 2003 года он, выступая за «Сакраменто», сыграл против Джеймса в его первом профессиональном матче.

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