Алекс Инглиш: «Я знал, что рано или поздно мой рекорд по передачам будет побит»

Легенда « » Алекс Инглиш поздравил центрового Николу Йокича с выходом на первое место по количеству передач за карьеру в «Наггетс».

«Я знал, что рано или поздно мой рекорд по передачам будет побит.

Для меня большая честь, что это сделал 2-кратный, точнее 3-кратный MVP . Поздравляю, здоровяк», – написал 8-кратный участник Матча всех звезд.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками