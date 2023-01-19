Алекс Инглиш: «Я знал, что рано или поздно мой рекорд по передачам будет побит»
Легенда «Денвера» Алекс Инглиш поздравил центрового Николу Йокича с выходом на первое место по количеству передач за карьеру в «Наггетс».
«Я знал, что рано или поздно мой рекорд по передачам будет побит.
Для меня большая честь, что это сделал 2-кратный, точнее 3-кратный MVP НБА. Поздравляю, здоровяк», – написал 8-кратный участник Матча всех звезд.
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
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