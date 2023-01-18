Никола Йокич оформил трипл-дабл при 13 из 14 с игры. У «Денвера» серия из 14 побед на домашней площадке
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл в победном матче с «Портлендом» (122:113) во вторник.
Йокич набрал 36 очков, 12 подборов и 10 передач при 13 из 14 с игры за 34 минуты на площадке. Трипл-дабл стал для него 13-м в нынешнем сезоне.
«Наггетс» выиграли 14-й домашний матч подряд. У клуба в этом сезоне также результат 13-0, когда двукратный действующий MVP НБА оформляет трипл-дабл.
Помимо Йокича трипл-дабл с 30 очками при как минимум 90% реализации с игры делал только легендарный центровой Уилт Чемберлен. У обоих по два подобных матча в карьере.
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