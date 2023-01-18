Звездный центровой « » оформил очередной трипл-дабл в победном матче с « » (122:113) во вторник.

Йокич набрал 36 очков, 12 подборов и 10 передач при 13 из 14 с игры за 34 минуты на площадке. Трипл-дабл стал для него 13-м в нынешнем сезоне.

«Наггетс» выиграли 14-й домашний матч подряд. У клуба в этом сезоне также результат 13-0, когда двукратный действующий MVP НБА оформляет трипл-дабл.

Помимо Йокича трипл-дабл с 30 очками при как минимум 90% реализации с игры делал только легендарный центровой . У обоих по два подобных матча в карьере.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению