Никола Йокич оформил трипл-дабл при 13 из 14 с игры. У «Денвера» серия из 14 побед на домашней площадке

Теги Уилт Чемберлен Денвер Портленд НБА Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл в победном матче с «Портлендом» (122:113) во вторник.

Йокич набрал 36 очков, 12 подборов и 10 передач при 13 из 14 с игры за 34 минуты на площадке. Трипл-дабл стал для него 13-м в нынешнем сезоне.

«Наггетс» выиграли 14-й домашний матч подряд. У клуба в этом сезоне также результат 13-0, когда двукратный действующий MVP НБА оформляет трипл-дабл.

Помимо Йокича трипл-дабл с 30 очками при как минимум 90% реализации с игры делал только легендарный центровой Уилт Чемберлен. У обоих по два подобных матча в карьере.

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4 комментария

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Sonder
Ответ U. M. A. Muhammad
Йокич разрушает стетеотипы о том что эта игра исключительно выдаётся на проф уровне только людям с тёмной пигментацией кожи
что ты несешь ахаха
0
0
0
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U. M. A. Muhammad
Йокич разрушает стетеотипы о том что эта игра исключительно выдаётся на проф уровне только людям с тёмной пигментацией кожи
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Учительгода2020
36 очков за 14 бросков... Это сумасшествие, мвп!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Paskel
Что тут добавить, MVP
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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