31+11+13 от Николы Йокича помогли «Денверу» одержать 8-ю победу подряд

Теги Денвер Миннесота НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил свой 14-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 31 очко, 13 передач и 11 подборов в победном матче против «Миннесоты» (122:118).

Действующий двукратный MVP лиги реализовал 12 из 20 с игры и 7 из 7 с линии штрафных, а также сделал 1 перехват и 3 потери за 31 минуту на паркете.

«Наггетс» одержали 8-ю победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции (32-13).

Кроме того, сегодня Йокич обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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7 комментариев

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Ф_Крюгер
Ответ Rodbert
Не дадут ему МВП при всем уважении. В ПО они превратятся в тыкву, а этого явно недостаточно чтобы стать 3-кратным.
Причем здесь плей-офф и титул МВП ?
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Додик Аксель
Коля тащит "самородков" в регулярке подтверждая свой класс и МВР. Но хватит ли его в ПО при такой нагрузке ?
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ruslanych
Ответ Rodbert
Не дадут ему МВП при всем уважении. В ПО они превратятся в тыкву, а этого явно недостаточно чтобы стать 3-кратным.
МВП за регулярку дают так-то.
+8
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+8
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Rodbert
Ответ Свежий
Джокер идет на трипл-дабл в среднем по сезону, Денвер первые на Западе, ну и как ему не дать третий подряд МВП?!
Не дадут ему МВП при всем уважении. В ПО они превратятся в тыкву, а этого явно недостаточно чтобы стать 3-кратным.
0
-7
-7
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p74msyjzwh
MVP
+3
0
+3
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Свежий
Джокер идет на трипл-дабл в среднем по сезону, Денвер первые на Западе, ну и как ему не дать третий подряд МВП?!
+13
0
+13
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Третий МВП на подходе
+5
0
+5
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