31+11+13 от Николы Йокича помогли «Денверу» одержать 8-ю победу подряд

Центровой « » оформил свой 14-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 31 очко, 13 передач и 11 подборов в победном матче против «Миннесоты» (122:118).

Действующий двукратный MVP лиги реализовал 12 из 20 с игры и 7 из 7 с линии штрафных, а также сделал 1 перехват и 3 потери за 31 минуту на паркете.

«Наггетс» одержали 8-ю победу подряд и продолжают лидировать в Западной конференции (32-13).

Кроме того, сегодня Йокич обошел Алекса Инглиша по количеству передач за карьеру в «Наггетс» и поднялся на 1-е место в истории клуба по этому показателю.

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Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками