Дэмиан Лиллард – о матче с «Наггетс»: «Исход решили судьи»

Лидер «Блэйзерс» выразил недовольство судейством в концовке матча с «Наггетс» (113:122).

«Портленд» многие вещи может делать лучше, но все же в концовке исход решили судьи. Две команды отдают все силы, чтобы добиться победы. Очевидно, что в решающие минуты будет идти жесткая борьба, будут столкновения, контакт. Но когда мы зашли в концовку, практически все наши действия трактовались как фолы. По крайней мере, я это так увидел», – заявил Лиллард.

Лиллард набрал 44 очка.

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