Брэдли Бил готов вернуться после пяти пропущенных матчей

Теги травмы Нью-Йорк НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, как ожидается, вернется в состав сегодня в матче против «Нью-Йорка», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. 

Бил пропустил пять матчей подряд из-за растяжения левого подколенного сухожилия. Защитник получил травму во время игры против «Милуоки» 3 января и с тех пор не выходил на площадку.

В 24 встречах этого сезона Бил набирал в среднем 22,9 очка, 3,5 подбора и 5,2 передачи за игру.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сейяр снайпер
Да зачем он нужен,толку то
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий