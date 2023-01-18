Брэдли Бил готов вернуться после пяти пропущенных матчей

Атакующий защитник « » , как ожидается, вернется в состав сегодня в матче против « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Бил пропустил пять матчей подряд из-за растяжения левого подколенного сухожилия. Защитник получил травму во время игры против «Милуоки» 3 января и с тех пор не выходил на площадку.

В 24 встречах этого сезона Бил набирал в среднем 22,9 очка, 3,5 подбора и 5,2 передачи за игру.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит