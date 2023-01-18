Брэдли Бил готов вернуться после пяти пропущенных матчей
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, как ожидается, вернется в состав сегодня в матче против «Нью-Йорка», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Бил пропустил пять матчей подряд из-за растяжения левого подколенного сухожилия. Защитник получил травму во время игры против «Милуоки» 3 января и с тех пор не выходил на площадку.
В 24 встречах этого сезона Бил набирал в среднем 22,9 очка, 3,5 подбора и 5,2 передачи за игру.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
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