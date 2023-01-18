Кваме Браун: «Не хочу говорить о Гилберте Аренасе после упоминания о том, что он приставил пистолет к моему горлу. Он трус»
Экс-игрок НБА Кваме Браун во время записи подкаста не захотел обсуждать тему своей вражды с бывшим одноклубником по «Вашингтону» Гилбертом Аренасом.
По словам Брауна, в период совместного выступления за «Уизардс» (2001-2005) Аренас угрожал ему пистолетом.
«Не хочу говорить об этом парне после его упоминания о том, что он приставил пистолет к моему горлу.
Именно такие как и он являются проблемой нашего сообщества, потому что он трус... Как думаете, Аренас сказал бы такое о Джей Джей Редике?» – заявил Браун.
Аренас в числе прочего известен тем, что доставал оружие в раздевалке «Вашингтона», когда был недоволен тем, как разворачивается карточная игра.
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