Экс-игрок НБА Кваме Браун во время записи подкаста не захотел обсуждать тему своей вражды с бывшим одноклубником по «Вашингтону» .

По словам Брауна, в период совместного выступления за «Уизардс» (2001-2005) Аренас угрожал ему пистолетом.

«Не хочу говорить об этом парне после его упоминания о том, что он приставил пистолет к моему горлу.

Именно такие как и он являются проблемой нашего сообщества, потому что он трус... Как думаете, Аренас сказал бы такое о Джей Джей Редике?» – заявил Браун.

Аренас в числе прочего известен тем, что доставал оружие в раздевалке « », когда был недоволен тем, как разворачивается карточная игра.

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