Лука Дончич хочет, чтобы «Мэверикс» усилились перед дедлайном

Теги возможные переходы Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который раньше не проявлял желания заниматься кадровыми вопросами, решительно заявил, что хочет усиления состава команды до дедлайна, пишет инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Крайний срок обменов в нынешнем сезоне НБА – 9 февраля.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 5-е место в Западной конференции с результатом 24-21. Команда проиграла четыре матча из последних пяти.

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3 комментария

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salogiannis
-- Хочу, чтобы мы усилились!
-- Но ведь мы уже усилились, Лука!
-- Как?
-- Отчислили Кембу!
+5
-3
+2
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Xell
Согласен. На него и обменяйте))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
«Пожалуйста, пришлите мне помощь» 🖼️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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