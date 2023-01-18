Лука Дончич хочет, чтобы «Мэверикс» усилились перед дедлайном
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который раньше не проявлял желания заниматься кадровыми вопросами, решительно заявил, что хочет усиления состава команды до дедлайна, пишет инсайдер ESPN Тим Макмэн.
Крайний срок обменов в нынешнем сезоне НБА – 9 февраля.
На сегодняшний день «Даллас» занимает 5-е место в Западной конференции с результатом 24-21. Команда проиграла четыре матча из последних пяти.
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-- Но ведь мы уже усилились, Лука!
-- Как?
-- Отчислили Кембу!