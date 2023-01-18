Лука Дончич хочет, чтобы «Мэверикс» усилились перед дедлайном

Звездный разыгрывающий «Далласа» , который раньше не проявлял желания заниматься кадровыми вопросами, решительно заявил, что хочет усиления состава команды до дедлайна, пишет инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Крайний срок обменов в нынешнем сезоне – 9 февраля.

На сегодняшний день « » занимает 5-е место в Западной конференции с результатом 24-21. Команда проиграла четыре матча из последних пяти.

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