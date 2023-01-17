Марк Кьюбан не оценил настенное изображение Дончича с подписью «Пожалуйста, пришлите помощь»
На стене одного из домов в Далласе появилось изображение звезды «Мэверикс» Луки Дончича.
Словенец держит в руках табличку с надписью «Пожалуйста, пришлите помощь», мурал также содержит отсылки к недавним суперматчам Дончича, в частности, трипл-даблу с 60 набранными очками.
По словам автора работы Престона Паннека, владелец «Далласа» Марк Кьюбан не оценил изображение, так как ему не понравилась табличка в руках лидера команды.
«Марк написал мне электронное письмо, отметив, что ему нравятся мои предыдущие муралы. Но сейчас он недоволен. В письме говорится: «Это неуважительно. Но ты сам волен выбирать, что и как хочешь делать. Если хочешь вот так выражать любовь к команде, то давай», – рассказал художник.
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Соцсети Престона Паннека
Что Пончич, что Янг хотят все делать в одного, им звездные партнеры и тренеры не нужны.