Марк Кьюбан не оценил настенное изображение Дончича с подписью «Пожалуйста, пришлите помощь»

Теги светская хроника Даллас НБА болельщики фото Марк Кьюбан Лука Дончич Баскетбол

На стене одного из домов в Далласе появилось изображение звезды «Мэверикс» Луки Дончича.

Словенец держит в руках табличку с надписью «Пожалуйста, пришлите помощь», мурал также содержит отсылки к недавним суперматчам Дончича, в частности, трипл-даблу с 60 набранными очками.

По словам автора работы Престона Паннека, владелец «Далласа» Марк Кьюбан не оценил изображение, так как ему не понравилась табличка в руках лидера команды.

«Марк написал мне электронное письмо, отметив, что ему нравятся мои предыдущие муралы. Но сейчас он недоволен. В письме говорится: «Это неуважительно. Но ты сам волен выбирать, что и как хочешь делать. Если хочешь вот так выражать любовь к команде, то давай», – рассказал художник.

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Соцсети Престона Паннека

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2 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ сейяр снайпер
А он хочет,чтобы всю свою карьеру Лука играл без нормальных тиммейтов🙄.
А нужны ли Луке хорошие тиммейты? Порзиньо выжал из команды, Бронсона выжал. Бронсон сейчас в Никс чудеса творит.
Что Пончич, что Янг хотят все делать в одного, им звездные партнеры и тренеры не нужны.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сейяр снайпер
А он хочет,чтобы всю свою карьеру Лука играл без нормальных тиммейтов🙄.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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