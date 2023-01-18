Дориан Финни-Смит и Джош Грин близки к возвращению в состав «Далласа»

Легкий форвард и атакующий защитник близки к возвращению в состав « ».

Финни-Смит и Грин, как ожидается, могут сыграть против «Атланты» в среду.

Финни-Смит (8,4 очка и 4,0 подбора в среднем по сезону) пропустил 14 матчей из-за проблем с бедром, Грин (7,0 очка и 2,3 подбора) из-за растяжения связок локтя не играл в 20 последних встречах.

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