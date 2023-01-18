Дориан Финни-Смит и Джош Грин близки к возвращению в состав «Далласа»

Теги травмы Атланта Даллас НБА Дориан Финни-Смит Джош Грин Баскетбол

Легкий форвард Дориан Финни-Смит и атакующий защитник Джош Грин близки к возвращению в состав «Далласа».

Финни-Смит и Грин, как ожидается, могут сыграть против «Атланты» в среду.

Финни-Смит (8,4 очка и 4,0 подбора в среднем по сезону) пропустил 14 матчей из-за проблем с бедром, Грин (7,0 очка и 2,3 подбора) из-за растяжения связок локтя не играл в 20 последних встречах.

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2 комментария

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сейяр снайпер
Казалось Джош пропустил меньше игр, а тут целых 20😳
+1
0
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kaissa
Обоих очень не хватало...
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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