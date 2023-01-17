«Бакс» и «Пеликанс» претендуют на Бояна Богдановича

Несколько команд лиги рассчитывают заполучить форварда « » , пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

На Богдановича по-прежнему претендуют « », « » и « ». Также сообщается об интересе к хорватском игроку со стороны « » и «Нового Орлеана».

«Пистонс» продлили контракт с Бодановичем до конца сезона-2024/25 и хотят сохранить ветерана, однако могут изменить решение, если в сделку будет включен незащищенный пик первого раунда.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?