«Бакс» и «Пеликанс» претендуют на Бояна Богдановича

Теги возможные переходы Кливленд Даллас Детройт Лейкерс Милуоки Новый Орлеан НБА Боян Богданович Баскетбол

Несколько команд лиги рассчитывают заполучить форварда «Детройта» Бояна Богдановича, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

На Богдановича по-прежнему претендуют «Лейкерс», «Даллас» и «Кливленд». Также сообщается об интересе к хорватском игроку со стороны «Милуоки» и «Нового Орлеана».

«Пистонс» продлили контракт с Бодановичем до конца сезона-2024/25 и хотят сохранить ветерана, однако могут изменить решение, если в сделку будет включен незащищенный пик первого раунда.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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3 комментария

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Tim Timson
А что худой вообще у Пеликанов не хочет возвращаться. Вроде с такой травмой и столько не играть? А тут его позиция)
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Против грусти
Все-таки крутая компашка была/чуток осталась недавно в Юте.
Богданыч, Гобер, Митчел, Ньянг, О Нил, Кларксон, Конли.
По сей день все на видных ролях,пользуются спросом, в цене.
Но, победный джаз для них -увы- не прозвучал...
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Bergkamp007
За пик надо отдавать
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