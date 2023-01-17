«Бакс» и «Пеликанс» претендуют на Бояна Богдановича
Несколько команд лиги рассчитывают заполучить форварда «Детройта» Бояна Богдановича, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
На Богдановича по-прежнему претендуют «Лейкерс», «Даллас» и «Кливленд». Также сообщается об интересе к хорватском игроку со стороны «Милуоки» и «Нового Орлеана».
«Пистонс» продлили контракт с Бодановичем до конца сезона-2024/25 и хотят сохранить ветерана, однако могут изменить решение, если в сделку будет включен незащищенный пик первого раунда.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
Богданыч, Гобер, Митчел, Ньянг, О Нил, Кларксон, Конли.
По сей день все на видных ролях,пользуются спросом, в цене.
Но, победный джаз для них -увы- не прозвучал...