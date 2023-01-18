Ник Клэкстон: «В прошлом сезоне в «Нетс» была токсичная атмосфера»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Николас Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон уверен, что в этом сезоне команда справится с отсутствием своих лидеров Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые выбыли из-за травм.

«В прошлом сезоне в команде была токсичная атмосфера. Мы не были уверены, что все хотят здесь находиться.

В этом сезоне мы единое целое. И мы решим все проблемы. Нам нужно просто разобраться, как играть без Дюрэнта и Ирвинга. Без них это совсем другая команда. Но мы разберемся», – сказал Клэкстон.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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2 комментария

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Red_Star
Единственная плюсовая комбинация-5 без Кайри и КД была
D. Duke | K. Edwards | D. Sharpe | E. Sumner | C. Thomas
+6.5pts
27:36 min
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
При том же самом составе или он намекает что Бен лучше бороды?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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