Ник Клэкстон: «В прошлом сезоне в «Нетс» была токсичная атмосфера»
Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон уверен, что в этом сезоне команда справится с отсутствием своих лидеров Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые выбыли из-за травм.
«В прошлом сезоне в команде была токсичная атмосфера. Мы не были уверены, что все хотят здесь находиться.
В этом сезоне мы единое целое. И мы решим все проблемы. Нам нужно просто разобраться, как играть без Дюрэнта и Ирвинга. Без них это совсем другая команда. Но мы разберемся», – сказал Клэкстон.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
D. Duke | K. Edwards | D. Sharpe | E. Sumner | C. Thomas
+6.5pts
27:36 min