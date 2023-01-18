Ник Клэкстон: «В прошлом сезоне в «Нетс» была токсичная атмосфера»

Центровой « » уверен, что в этом сезоне команда справится с отсутствием своих лидеров и , которые выбыли из-за травм.

«В прошлом сезоне в команде была токсичная атмосфера. Мы не были уверены, что все хотят здесь находиться.

В этом сезоне мы единое целое. И мы решим все проблемы. Нам нужно просто разобраться, как играть без Дюрэнта и Ирвинга. Без них это совсем другая команда. Но мы разберемся», – сказал Клэкстон.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит