Бен Симмонс оформил первый трипл-дабл в составе «Нетс»

Теги Бруклин Сан-Антонио НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс во вторник оформил первый трипл-дабл в составе бруклинской команды.

Во встрече с «Сан-Антонио» (98:106) Симмонс набрал 10 очков, 10 подборов и 11 передач.

За 34 минуты австралиец реализовал 4 из 10 с игры и 2 из 2 с линии. На его счету также 4 перехвата и 2 блок-шота при 7 потерях.

Последний раз Симмонс делал трипл-дабл 2 июня 2021 года, когда был игроком «Филадельфии».

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3 комментария

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starina1
Как он умудрился это сделать? Я его в паре эпизодов всего видел во время матча.
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cirocdiamond
почему он до сих пор не научился бросать . Каждый год летом он царит а потом что.
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Сергей Пахомов
Защитник Сиксерс?
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