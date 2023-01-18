Защитник «Нетс» во вторник оформил первый трипл-дабл в составе бруклинской команды.

Во встрече с « » (98:106) Симмонс набрал 10 очков, 10 подборов и 11 передач.

За 34 минуты австралиец реализовал 4 из 10 с игры и 2 из 2 с линии. На его счету также 4 перехвата и 2 блок-шота при 7 потерях.

Последний раз Симмонс делал трипл-дабл 2 июня 2021 года, когда был игроком «Филадельфии».

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