Джереми Сохан и Маркифф Моррис устроили потасовку во время матча

Теги происшествия Бруклин Сан-Антонио НБА видео Маркифф Моррис Джереми Сохан Баскетбол

Новичок «Сперс» Джереми Сохан и форвард «Нетс» Маркифф Моррис устроили потасовку во время матча между командами во вторник.

Во второй четверти Моррис жестко поставил заслон Сохану. Падая, игрок «Сан-Антонио» схватил оппонента и повалил на паркет. Баскетболистов удалось быстро разнять.

По итогам эпизода Маркифф получил фол в нападении и технический за участие в потасовке. Сохану выписали неспортивный фол первой степени.

«Сан-Антонио» победил со счетом 106:98.

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4 комментария

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quznez
Ответ EchteLiebe
Странно что Моррис ствол не достал
был бы деревом достал бы.
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EchteLiebe
Странно что Моррис ствол не достал
+1
0
+1
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Tim Timson
Молодец пацанчик. Моррисы самая мерзкая пара братьев) ещё после трёшки видно зацепить хотел Сохана. Дед понравилось, вообще ноль эмоций. Другие разнимать бегут, но тут не царское дело)
+5
-1
+4
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Валера, настало твое время...
Хорошо кинул Морриса
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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