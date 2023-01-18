Джереми Сохан и Маркифф Моррис устроили потасовку во время матча
Новичок «Сперс» Джереми Сохан и форвард «Нетс» Маркифф Моррис устроили потасовку во время матча между командами во вторник.
Во второй четверти Моррис жестко поставил заслон Сохану. Падая, игрок «Сан-Антонио» схватил оппонента и повалил на паркет. Баскетболистов удалось быстро разнять.
По итогам эпизода Маркифф получил фол в нападении и технический за участие в потасовке. Сохану выписали неспортивный фол первой степени.
«Сан-Антонио» победил со счетом 106:98.
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