Кайри Ирвинга беспокоит икроножная мышца. «Нетс» ожидают, что разыгрывающий скоро вернется в строй
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не играл против «Сан-Антонио» (98:106) во вторник из-за болей в правой икре.
Главный тренер «Нетс» Жак Вон сказал, что не считает травму серьезной и надеется, что Ирвинг сможет сыграть уже в четверг против «Санз».
По словам Вона, Ирвингу не будут делать МРТ.
Бруклинская команда на данном этапе также играет без другой звезды Кевина Дюрэнта, у которого растяжение связки колена.
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