Кайри Ирвинга беспокоит икроножная мышца. «Нетс» ожидают, что разыгрывающий скоро вернется в строй

Теги травмы Бруклин Сан-Антонио Жак Вон НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не играл против «Сан-Антонио» (98:106) во вторник из-за болей в правой икре.

Главный тренер «Нетс» Жак Вон сказал, что не считает травму серьезной и надеется, что Ирвинг сможет сыграть уже в четверг против «Санз».

По словам Вона, Ирвингу не будут делать МРТ.

Бруклинская команда на данном этапе также играет без другой звезды Кевина Дюрэнта, у которого растяжение связки колена.

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1 комментарий

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dev0
Очень вовремя.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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