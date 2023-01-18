Кайри Ирвинга беспокоит икроножная мышца. «Нетс» ожидают, что разыгрывающий скоро вернется в строй

Разыгрывающий « » не играл против « » (98:106) во вторник из-за болей в правой икре.

Главный тренер «Нетс» Жак Вон сказал, что не считает травму серьезной и надеется, что Ирвинг сможет сыграть уже в четверг против «Санз».

По словам Вона, Ирвингу не будут делать МРТ.

Бруклинская команда на данном этапе также играет без другой звезды Кевина Дюрэнта, у которого растяжение связки колена.

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